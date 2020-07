Simona Halep souffle le chaud et le froid.

Il est clair que la joueuse roumaine plus que d’autres est vraiment atteinte moralement par la crise du Covid-19.

Chaque champion appréhende donc la période qui va venir, celle de la reprise, avec différentes formes d’anxiété. Simona a peur, et elle ne s’en cache pas.

Une déclaration avait circulé selon laquelle elle n’irait pas à l’US Open, information vite démentie dans la foulée par son service de communication. Démentie mais qui semble encore plus d’actualité avec ce qu’il se passe aux Etats-Unis.

Interrogée dernièrement par des journaliste locaux de la ville de Cluj-Napoca , elle a fait un point sur son sentiment actuel : « Je n’ai pas encore pris de décision claire, mais j’espère commencer par Palerme. C’est dur sans tournois, ils me manquent, j’espère qu’on pourra voyager tranquillement et sans peur bientôt, car c’est un peu inquiétant tout ce qu’il se passe. Ma vie a changé, tout est différent. Mais le fait que je n’aie pas beaucoup voyagé était aussi une bonne chose, parce que j’ai pu me reposer beaucoup. J’espère que toute la folie est finie et derrière nous maintenant »