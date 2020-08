Donna Vekic (24e) participe au tournoi de Palerme qui relance le circuit féminin. La Croate a partagé sur les réseaux sociaux des photos de balades et d’un dîner en ville et semble avoir une approche plus « détachée » comme elle l’a expliqué à The National : « J’ai le sentiment qu’à New York, ce sera une véritable une bulle. Ici (à Palerme), ils disent qu’on est dans une bulle, mais ce n’est pas du tout le cas. Je ne veux pas prétendre que je suis enfermée dans ma chambre toute la journée alors que ce n’est pas le cas. Je suis allée dîner en ville. Je ne suis pas enfermée dans ma chambre et 90 % des joueuses ne le sont pas. Si tout le monde respecte ça et c’est logique, alors je suis tout à fait d’accord, mais si les règles se contredisent, alors ça n’a aucun sens. »

Néanmoins, la native d’Osijek appelle du bon sens de la part de ses collègues : « Je pense qu’il est simplement important d’avoir du bon sens. Je ne crois pas que les joueurs vont sortir en boîte de nuit et faire la fête (à New York). Si vous voulez aller vous promener dehors, je pense que c’est bien et normal. Ce sera vraiment dur si nous devons tous rester enfermés dans une chambre dans les prochains mois et juste aller sur le site du tournoi. Tout le monde va devenir fou pour être honnête. »