La qualité des balles fait beau­coup parler à Pékin en Chine.

Après Daniil Medvedev, c’est au tour de la numéro 1 mondiale de s’ex­primer fran­che­ment à ce sujet en confé­rence de presse.

« Historiquement, j’ai toujours très bien joué en Chine, en ayant à surmonter d’énormes défis qui m’ont renforcée en tant que personne et en tant que joueuse de tennis. Le soutien des gens ici est formi­dable, ils me font sentir que je suis très aimé. Je dois dire que je préfé­re­rais jouer avec un autre type de balle sur cette surface parce qu’a­près quelques matchs, elles deviennent très grosses et lourdes, ce qui rend le jeu très lent. Il est diffi­cile de déplacer la balle et de faire des coups gagnants », a lâché la Biélorusse après sa victoire contre Katie Boulter au deuxième tour du WTA 1000 de Pékin : 7–5, 7–6(2), en 2h33 de jeu.