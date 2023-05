Monica Puig, ancienne top 30 et retraitée depuis juin 2022, a inter­pellé l’ATP et la WTA dans sa story Instagram après que Taylor Townsend (168e) ait reçu des insultes et des menaces effrayantes suite à sa défaite au 3e tour à Rome.

« Je suis alarmée et dégoûtée par tout cela… Nous devons faire mieux pour protéger nos joueurs de ce genre de choses. Il s’agit non seule­ment d’un problème de santé mentale, mais aussi d’un problème de sécu­rité. Dans le monde d’au­jourd’hui, cela ne peut pas être ignoré. »