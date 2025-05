L’Américaine aime l’Alsace et l’Alsace le lui rend bien aussi. Hier face à Raducanu, Danielle n’a jamais renoncé pour parvenir à l’emporter en trois sets dans un stade plein. Le statut du tournoi en WTA500 se fait ressentir, et le public de connais­seurs est venu en nombre. il faut dire que le plateau est de très haut‐niveau. Dans ce lot, Danielle Collins, 59ème, fait figure d’out­sider et elle est plutôt motivée à l’idée d’aller cher­cher le dernier carré.

« Je me débrouille pas trop mal sur terre battue pour une Américaine. Juste avant un Grand Chelem, un des plus grands tour­nois du monde, c’est l’idéal de jouer et de se chal­lenger sur cette surface »