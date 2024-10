Directement quali­fiés en demi‐finales de l’exhibition saou­dienne « Six Kings Slam » (sur déci­sion des orga­ni­sa­teurs), Novak Djokovic et Rafael Nadal ont respec­ti­ve­ment été battus jeudi soir par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, tombeurs la veille de Daniil Medvedev et Holger Rune.

Les deux légendes et grands rivaux, Djokovic et Nadal, s’affronteront ainsi dans une petite finale, un match pour la troi­sième place, samedi avant la vraie finale entre Sinner et Alcaraz.

Rafa était sans doute déjà au courant mais l’in­ter­vie­weur, le jour­na­liste Andrew Castle, lui a signalé de manière ironique lors de l’in­ter­view sur le court après sa défaite contre Alcaraz : « Tu as un match facile samedi… contre Novak ».

Andrew Castle to Nadal – « You have an easy match on Saturday…against Novak. » 😉😂 — 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) October 17, 2024

Rendez‐vous donc samedi pour un duel symbo­lique entre Djokovic et Nadal, à un mois de la retraite de Rafa, qui inter­viendra lors de la Coupe Davis à Malaga (du 19 au 24 novembre).