Cela fait 24 ans que Malivai Washington, le dernier Afro-Américain à avoir disputé une finale de Grand Chelem, a joué la finale de Wimbledon contre Richard Krajicek. « Je suis surpris que nous n’ayons pas plus d’Américains d’une part, mais aussi plus d’hommes noirs qui ne réussissent pas à un haut niveau », a-t-il déclaré au micro de CNN. Pour lui, il y a une grande raison à cela : « Un enfant noir de cinq ou dix ans peut allumer la télévision le samedi ou le dimanche pendant toute la saison de football universitaire ou professionnel, et il peut voir beaucoup de joueurs qui lui ressemblent. Et c’est pourquoi ils choisissent de jouer au football. En tennis, il n’y a pas de références. »

Lui-même a connu des discriminations dans sa jeunesse : « J’ai connu beaucoup de racisme dans tennis et en dehors. Il y a eu des moments où j’ai participé à un tournoi multi-âges pour jeunes où ils n’autorisaient pas les joueurs noirs. »