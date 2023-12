Naomi Osaka effectue son retour à la compé­ti­tion la semaine prochaine au tournoi WTA 500 de Brisbane.

Pour l’oc­ca­sion, la Japonaise s’est confiée auprès du site internet du tournoi pour parler de son état d’es­prit avant son premier match.

« Le fait d’être mère a beau­coup changé ma vie et mon point de vue sur beau­coup de choses. L’accouchement a été une expé­rience doulou­reuse, mais j’ai l’im­pres­sion d’y faire face beau­coup mieux qu’a­vant. Je n’ai pas joué depuis plus d’un an, donc je ne sais pas ce qu’on attend de moi, mais ce que je veux, c’est m’amuser sur le court, faire de mon mieux et entamer un processus qui me permettra de montrer à Shai que sa mère est capable de tout. C’est ma grande moti­va­tion » a déclaré la quadruple lauréate en Grand Chelem.