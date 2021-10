Tombeur de Kei Nishikori au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells après un joli duel (4–6, 6–3, 6–4), Daniel Evans a été inter­rogé sur sa compa­triote, Emma Raducanu, qui a chuté d’en­trée en Californie, un mois après son sacre sensa­tionnel à l’US Open. Pour le numéro un britan­nique (22e), cette défaite est certai­ne­ment une bonne chose.

« Vous savez, j’ai regardé un peu. Je pense, évidem­ment sans parler à tort et à travers, que je ne sais pas ce qu’elle traverse, et qu’il y a telle­ment d’autres choses qu’elle a proba­ble­ment eu à faire après l’US Open. Le tennis n’était proba­ble­ment pas sa prio­rité, ce n’est pas sa faute, ce n’était pas la seule chose qu’elle avait à faire, donc c’était diffi­cile. Comme elle l’a dit, c’était une sorte de bon senti­ment de se débar­rasser de ce match, et c’est proba­ble­ment vrai, n’est‐ce pas, elle va main­te­nant pouvoir revenir dans le monde normal et se préparer pour le prochain tournoi. »