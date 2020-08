Le tournoi de Madrid (Premier Mandatory chez les femmes, Masters 1000 pour les hommes) est plus que jamais menacé. Le gouvernement de la communauté de Madrid a notifié aux organisateurs sa volonté que le tournoi ne soit pas disputé à ses nouvelles dates (13 au 20 septembre) en raison de la dégradation de la situation sanitaire liée au Covid-19.

Le quotidien sportif espagnol Marca annonce que Novak Djokovic, président du conseil des joueurs, aurait signalé à ses collègues de l’annulation du tournoi madrilène sur le groupe WhatsApp du Top 100. Selon le Serbe, l’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures. Un nouveau problème va se poser pour les instances du tennis mondial puisque l’ATP et la WTA avaient conclu un accord avec le gouvernement espagnol selon lequel les joueurs qui venaient de New York n’auraient pas besoin d’être mis en quarantaine à leur arrivée afin de favoriser leur participation à Madrid. Pour l’instant aucun accord n’a été trouvé avec Rome et le numéro 1 mondial espère trouver une solution dans les 48 prochaines heures.