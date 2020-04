Angelo Binaghi, président de la fédération italienne, est confronté à une polémique puisque 110 employés de l’instance ont été licenciés. Au-delà de ce sujet brûlant, il met tout en oeuvre pour organiser le tournoi de Rome qui constitue les Internationaux d’Italie et dont la fédération tire ses ressources. Interrogé par le quotidien transalpin Corriere della Sera, le président de la FIT a fait part de ses idées pour sauver son tournoi : « Le plan A est de jouer Rome entre septembre et octobre, lors de la nouvelle saison sur terre battue. Si ce n’est pas possible, alors on réfléchit à Cagliari en novembre ou Milan en décembre. Les hommes et les femmes pourraient être divisés en deux villes, Milan et Turin, une belle union de deux villes qui ont été durement touchées par le virus, avec les finales à un seul endroit. Pour organiser le tournoi, nous accepterons aussi la possibilité de jouer à huis clos. »

Le dirigeant a également reconnu qu’il ne se priverait pas d’organiser le Masters si le tournoi venait à être décalé et que l’O2 Arena de la capitale britannique n’était plus disponible à une autre date : « Si Londres n’est pas en mesure d’accueillir le Masters cette année, alors nous saisirons l’occasion. » A partir de 2021, le tournoi des Maîtres sera organisé à Turin jusqu’en 2025.