Même plus de 10 jours après les faits, le pétage de plomb d’Alexander Zverev envers l’ar­bitre à Acapulco continue de faire parler dans le monde du tennis.

Alors que Serena Williams a déclaré qu’elle aurait fini en prison si elle avait agit de la sorte, Chris Evert est allée dans son sens derniè­re­ment sur le plateau d’Eurosport même si le terme « prison » n’est pas appro­prié selon elle.

« Je vais vous dire exac­te­ment ce que je ressens. Je pense que c’était trop indul­gent. Je pense que c’était trop indul­gent. Je ne suis pas ici pour m’as­seoir et porter un quel­conque juge­ment sur Zverev en ce qui concerne son compor­te­ment ou sa personne. De ce que je sais et de mes contacts avec lui, il a toujours été très gentil et très gracieux. Cette puni­tion ou cette consé­quence est pour moi trop clémente. Il aurait dû être exclu pendant des mois. Et c’est tout ce que je vais dire à ce sujet. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’elle irait en prison, mais je pense qu’elle a raison et je pense que ses consé­quences auraient été beau­coup plus sévères que celles de Zverev. Bienvenue dans le monde des hommes et des femmes. Je pense que c’est un problème féminin et masculin. Je suis d’ac­cord avec Serena. Il y aurait eu des consé­quences plus strictes si elle l’avait fait. Je pense que la WTA aurait imposé des consé­quences plus strictes à toute femme qui aurait fait cela. L’arbitre avait l’air d’être en danger. Et ça, c’est grave. »