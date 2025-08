Emma Raducanu cherche encore à apporter de la stabi­lité dans son équipe. La Britannique est de plus en plus en forme, et à l’ap­proche de l’US Open, elle a pris la déci­sion de changer d’en­traî­neur, mais pas pour n’im­porte qui !

En effet, la gagnante de l’US Open 2021 a engagé Francisco Roig, qui a été co‐entraîneur de Rafael Nadal pendant quasi­ment toute sa carrière. Leur colla­bo­ra­tion démar­rera dès le WTA 1000 de Cincinnati.

Reste à voir désor­mais si le coach Espagnol réus­sira autant d’ex­ploits avec Raducanu qu’avec Rafa !