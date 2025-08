Alexei Popyrin s’est donné corps et âmes pour défendre son titre au Masters 1000 du Canada, mais l’Australien a succombé à Alexander Zverev cette nuit.

Il a toute­fois démontré que lors­qu’il était en forme, il pouvait faire mal à n’im­porte qui. De quoi l’en­cou­rager pour la suite. Il a déclaré qu’il allait travailler dur pour pouvoir main­tenir un niveau moyen aussi élevé de manière plus régulière.

« C’est toujours agréable d’être craint sur le circuit. Je pense l’avoir déjà démontré par le passé. Bien sûr, j’ap­précie ce commen­taire. Pour moi, c’est la régu­la­rité que je dois améliorer. Je le dis à chaque fois : cette semaine a été formi­dable. Je suis connu pour faire quelques bonnes semaines par an, mais j’en veux de plus en plus . Et j’es­père qu’ils me crain­dront tout le temps, pas seule­ment lors de mes bonnes semaines. Je pense que mon jeu repose évidem­ment sur mon service et mon coup droit. Je veux bien frapper mes points de service et être agressif en coup droit. Cette semaine, je pense avoir joué le meilleur revers de ma carrière. Nous avons beau­coup travaillé mon revers tout au long de l’année, et je pense qu’il s’améliore vrai­ment. Je me sens bien, je pense que mon niveau progresse et j’espère que cela conti­nuera comme ça. »