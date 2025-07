Connue pour être parfois très stressée sur le court, Iga Swiatek aime­rait s’ins­pirer de la philo­so­phie de Carlos Alcaraz pour se détendre un peu plus. C’est notam­ment ce qu’elle a déclaré dans une récente inter­view accordée à TVA Sports.

« J’aimerais être plus comme Carlos parce que je dois dire qu’il est une grande source d’ins­pi­ra­tion à cet égard. Il dit toujours que la chose la plus impor­tante pour lui sur un court de tennis est d’en profiter et de s’amuser, et je l’ou­blie parfois. Parfois, avec toute la pres­sion qui nous entoure et les choses que nous devons faire en dehors du court, vous devez vous rappeler le gamin qui a commencé à jouer au tennis au lieu de gagner pour quel­qu’un et d’avoir ce bagage sur les épaules. »