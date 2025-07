Opposé cette nuit à Alex De Minaur en demi‐finales de l’ATP 500 de Washington (défaite 6–4, 6–3), Corentin Moutet s’est heurté au plan de jeu agressif de l’Australien qui a remporté 17 points sur 21 au filet, en insis­tant notam­ment sur le revers du Français comme il l’a précisé en confé­rence de presse d’après match.

« C’est ce que j’ai fait toute la semaine ? Je me suis appuyé sur ces courts rapides pour être agressif et monter au filet. Aujourd’hui (samedi), contre Moutet, c’était un autre élément de mon plan de jeu. Il a un jeu incroyable. Il peut prolonger les échanges à l’in­fini. Mais j’ai l’im­pres­sion qu’à certains moments, on peut se faufiler du côté de son revers et l’obliger à passer son slice. Et s’il le fait, tant mieux pour moi. »