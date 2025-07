Vainqueur à Umag en tant que tête de série N°2, l’Italien réalise un beau doublé puisque la semaine dernière il a remporte le tournoi suédois toujours sur terre battue à Bastad. Hier, il a donc savouré ce moment innat­tendu. Lundi, il sera 35ème au clas­se­ment ATP.

« L’objectif est toujours le même : atteindre le top 20. Au‐delà des grands noms, je suis Luciano, j’es­saie de tracer ma propre voie. Ce sont telle­ment de titres pour moi, je ne m’y atten­dais pas . Encore moins en 2025, où j’ai mal commencé : j’ai eu un virus en janvier et en février. Donc pour moi, c’est quelque chose d’énorme, je ne m’at­ten­dais pas à gagner deux tour­nois comme celui‐ci. Je suis donc très heureux de mes succès. J’ai une super équipe à mes côtés, avec qui nous travaillons tous les jours. Plus de 8 ou 9 personnes me suivent dans ce tournoi : le manager, le prépa­ra­teur physique, le kiné, mon père – nous travaillons ensemble depuis long­temps – donc je dois tous les remer­cier infiniment.