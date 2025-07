En 2021, en période Covid, à la surprise géné­rale, Rafael Nadal a décidé d’aller jouer à Washington. Mark Ein, le direc­teur de l’évè­ne­ment est revenu sur cet évène­ment et notam­ment sur la négo­cia­tion qui a eu lieu avec Rafa.

« C’était en pleine pandémie de Covid, donc à ce moment‐là, on ne pouvait remplir que la moitié des tribunes. Rafa nous a dit : « Dites‐nous simple­ment ce qui est juste. » On lui a donné un chiffre, et le team a dit : « Super ! ». C’était une belle somme mais loin de ce qu’il touche habi­tuel­le­ment pour ce genre de tournoi. Le tournoi a été un tel succès avec sa présence que j’ai décidé de lui renvoyer l’as­cen­seur en augmen­tant le montant.