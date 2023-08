Souvenez‐vous en 2015 après une défaite à l’Open d’Australie, Nadal avait sorti une cita­tion devenue célèbre :

« ‘Si’ n’existe pas dans le sport. C’est la vraie chose. Si, si, si – ne vient jamais. Le fait est que vous devez le faire. Je n’ai pas eu la chance de jouer le quatrième ; j’ai perdu le troi­sième, alors c’est tout. C’est du sport. »

Une cita­tion qui ressort encore aujourd’hui puisqu’elle est utilisée aujourd’hui par Ons Jabeur. La Tunisienne qui se prépare à concourir à Cincinnati a révélé, en confé­rence de presse, qu’elle s’était s’était inspirée de la célèbre cita­tion de Nadal pour l’aider à surmonter ses récentes défaites :

« Rafa a dit un jour ‘Si, si, si, n’existe pas’. Donc je ne vais pas me dire « si j’ai fait ça, si j’ai fait ça… » je ne vais pas me concen­trer sur ça. Je me concentre juste sur ce qui se passe en ce moment. »