Accusée d’avoir d’une manière ou d’une autre protégé Jannik Sinner et Iga Swiatek en restant silen­cieuse sur les affaires de dopage les impli­quant, l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis (ITIA) a décidé de répondre par la voix de sa direc­trice, Karen Moorhouse, chez nos confrères de Tennis 365.

« Ce sont les mêmes règles et les mêmes processus pour tous les joueurs. Tous les cas sont diffé­rents et chaque cas repose sur des faits parti­cu­liers. Les cas peuvent égale­ment être assez complexes, il n’est donc pas judi­cieux de regarder deux gros titres et de faire des compa­rai­sons entre deux cas, car le détail est toujours l’élé­ment clé (…). Le tennis a décidé de ne pas annoncer de suspen­sion provi­soire avant au moins 10 jours. Cela laisse le temps de tester l’échan­tillon B et donne au joueur le temps de contester la suspen­sion provi­soire. Si cet appel est fruc­tueux et est inter­jeté dans les 10 jours, nous n’an­non­çons pas la suspen­sion provi­soire. Swiatek et Sinner ont fait appel de ces suspen­sions provi­soires dans les dix jours, ils ont eu gain de cause et, selon nos règles, nous n’an­non­çons rien à ce stade. Tant que ces règles sont en vigueur dans le tennis, notre travail consiste à les suivre, ce que nous avons fait dans les deux cas. »