Interrogée par BILD sur la possi­bi­lité de former une paire avec Alexander Zverev en double mixte lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Angélique Kerber n’a pas dit non, au contraire.

« Très volon­tiers ! Lorsque nous nous verrons en Australie, nous en parle­rons certai­ne­ment. Cela me ferait très plaisir. Les Jeux olym­piques de Paris sont le point culmi­nant et jouer pour l’Allemagne est toujours un honneur », a déclaré la joueuse alle­mande de 35 ans, devenue maman en février dernier et absente depuis Wimbledon 2022.

L’ex‐numéro 1 mondial, triple lauréate en Grand Chelem et médaillée d’argent en simple en 2016, devrait juste­ment faire son retour aux côtés de Zverev début janvier lors de la United Cup.