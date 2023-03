Cette annonce appa­raît comme une vraie surprise dans le monde du sport business.

Andy Murray a décidé de signer un contrat à « long terme » avec la société de repré­sen­ta­tion spor­tive IMG, imitant ainsi Emma Raducanu. Ce choix engendre la disso­lu­tion de la filiale tennis de sa propre agence, 77 Sports Management, qu’il a co‐fondée il y a dix ans, en 2013.

« Je me réjouis de travailler avec IMG non seule­ment pour le reste de ma carrière de joueur, mais aussi en pensant à l’avenir et aux oppor­tu­nités qui s’offrent à moi, tant dans le tennis que dans le monde des affaires en général », s’est réjoui l’an­cien numéro 1 mondial, toujours 52e.

Le triple lauréat en Grand Chelem prend un dernier virage à 35 ans.