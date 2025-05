Interrogé par nos confrères de Punto de Break, Albert Costa qui est main­te­nant direc­teur sportif du TEC Carles Ferrer Salat, a bien voulu se souvenir de la première fois qu’il a vu jouer un certain Carlos Alcaraz

« J’ai vu qu’il avait des choses très spéciales, un talent naturel très bestial. Je l’ai vu jouer pour la première fois à 12 ans et il faisait déjà des choses diffé­rentes : des angles, des amor­ties, des lobs… il jouait en riant ! Il était comme le Ronaldinho du tennis ; en plus de faire des choses géniales, il riait aussi. Dès son plus jeune âge, il était clair qu’il allait devenir un grand joueur de tennis ; il avait beau­coup de talent, même si on ne pouvait pas imaginer qu’il gagne­rait des tour­nois comme Wimbledon ou Roland Garros si rapidement »