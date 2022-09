Si Albert Ramos ne soulève clai­re­ment pas les foules depuis le début de sa carrière, il a le mérité d’être un joueur très régu­lier. Actuel 40e joueur mondial, l’Espagnol, sauf catas­trophe, va terminer une saison pour la septième fois de sa carrière dans le top 50.

Récemment inter­viewé par le quoti­dien espa­gnol Mundo Deportivo, le joueur de 34 ans a notam­ment évoqué l’as­cen­sion fulgu­rante de son jeune compa­triote de 19 ans, Carlos Alcaraz.

« Je le connais très bien et j’ai aussi joué contre lui. Je ne l’ai jamais battu (sourires). J’ai perdu un match, avec une balle de match en ma faveur, à Roland Garros. Alcaraz est un grand joueur. Avec beau­coup de puis­sance et très rapide. S’il ne se blesse pas, il sera un grand joueur pendant de nombreuses années. De plus, le fait que Novak Djokovic ne joue pas tous les tour­nois a permis à Alcaraz d’at­teindre la place de numéro un. »