Perdre face au 135e mondial Fabian Marozsan en 16es de finale du Masters 1000 de Rome n’a pas altéré la confiance Carlos Alcaraz. Lors d’une inter­view accordée à « La 7 Deportes », celui qui retrou­vera lundi la place de numéro 1 mondial s’est placé logi­que­ment dans la liste des favoris pour Roland‐Garros (28 mai au 11 juin).

🗣️ @carlosalcaraz : « Me pongo en la lista de candi­datos que pueden ganar @rolandgarros »



🎾 El tenista de El Palmar habla de sus opciones para hacerse con el trofeo pari­sino#Tenis #La7Deportes pic.twitter.com/RGBu5wre7L — La 7 Deportes (@la7deportes) May 18, 2023

« Au vu des résul­tats que j’ai obtenus sur terre battue et de ma confiance actuelle, je me place sur la liste des candi­dats qui peuvent gagner Roland Garros. Et il y a d’autres grands joueurs. Si ça se trouve, Rafa est un candidat, Djokovic est un autre candidat, Sinner, Rune, Felix… Il y a beau­coup de joueurs main­te­nant qui peuvent gagner le tournoi. Le tennis s’ouvre main­te­nant à un large éven­tail de joueurs capables de se battre et de gagner de grands tour­nois, donc il y a beau­coup de candi­dats sur cette liste en ce moment, mais évidem­ment je me place sur cette liste. »