Le fameux débat sur le coaching « on court », auto­risé au Masters Next Gen, repart de plus belle. Carlos Alcaraz a choisi le camp, composé notam­ment de Stefanos Tsitsipas, des joueurs favo­rables à cette réforme.

« Pour moi, c’est une bonne chose. C’est toujours positif d’avoir une commu­ni­ca­tion avec son coach, il peut te donner des conseils sur le terrain, des détails que tu ne réalises peut‐être pas de l’in­té­rieur car tu es tota­le­ment concentré sur le jeu. J’aime ça, c’est une bonne chose », a avoué le jeune espa­gnol, vain­queur de son premier match à Milan contre Holger Rune.

Forcément, Alcaraz est peut‐être encore trau­ma­tisé par son match contre Hugo Gaston à Bercy. Il aurait bien eu besoin de l’aide de son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, dans le deuxième set au moment de son effon­dre­ment alors qu’il a mené 5–0…