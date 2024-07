Carlos Alcaraz, qui vit toujours dans l’ap­par­te­ment fami­lial d’El Palmar avec ses trois frères, ne fait presque rien sans consulter ses parents.

Et alors qu’il vient de remporter son deuxième Wimbledon et son quatrième Grand Chelem en carrière, l’Espagnol, qui avait annoncé vouloir se faire tatouer après chaque victoire dans cette caté­gorie de tournoi, a tempéré ses ardeurs suite à une discus­sion avec papa et maman.

« Eh bien j’ai dit à mes parents, juste pour les calmer, que je le faisais juste pour chaque première victoire dans chaque Grand Chelem, mais je pense que c’est un moment vrai­ment impor­tant, proba­ble­ment que je vais mettre la date de celui‐ci à côté de l’année dernière. Je dois en discuter avec eux, mais la Tour Eiffel (après sa victoire à Roland‐Garros, ndlr), je ne l’ai pas encore fait mais je le ferai certai­ne­ment. Et celui‐là, je dois en parler avec eux. »