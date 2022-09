L’ancien cham­pion espa­gnol Alex Corretja a été inter­rogé par nos confrère cata­lans de Cadena Ser. Le double fina­liste de Roland Garros est revenu sur ses confron­ta­tions avec Roger Federer, et sur l’héritage laissé par ce dernier.

L’Espagnol était fan du style de jeu et de toute la palette du Bâlois, qu’il consi­dère comme le joueur le plus complet de tous les temps.

« Son coup droit offensif était très bon, car lorsque vous jouez le coup droit croisé et qu’ils le répètent, vous frappez un autre coup droit croisé pour répéter la zone. Il ne l’a pas fait, il est entré dans le court, a mis la pres­sion, est venu au filet et a fait de superbes volées. Il avait un grand service, pas le plus puis­sant, mais celui avec le plus d’angle. Je dirais qu’il était le joueur le plus complet que j’ai vu dans toute ma carrière, oui », a déclaré l’Espagnol.