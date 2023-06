Interrogé par le quoti­dien alle­mand Bild sur son passage à Paris et le soutien du public pari­sien, l’Allemand s’est aussi étendu sur les possi­bi­lités comp­tables au niveau du clas­se­ment. Suite à une terrible bles­sure contre Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros l’année dernière, il avait manqué toute la deuxième partie de saison et n’a donc main­te­nant plus aucun point à défendre.

« Quel est votre niveau en maths ? Je suis main­te­nant le 23e joueur mondial et je n’ai aucun point à défendre. Le top 10 est possible, le top 5 sera très diffi­cile. Dans la Race (clas­se­ment mondial unique­ment pour l’année civile en cours – ndlr) pour les finales ATP, je suis 13e. Mais j’ai l’im­pres­sion d’avoir commencé à jouer au tennis il y a seule­ment un mois et demi. Jusque‐là, je jouais en dessous de la moyenne. C’est positif et je peux travailler avec ça. Si je parti­cipe à la finale à Turin, je serais incroya­ble­ment heureux. Qui aurait cru qu’a­près sept mois d’arrêt, je ferais partie du top 8 après mon retour, si cela devait marcher ? »

Une réponse pleine d’as­su­rance qui fait écho aux ambi­tions du joueur alle­mand pour le reste de l’année.