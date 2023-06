Le capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer, a récem­ment annoncé qu’il consi­dé­rait possible la parti­ci­pa­tion de Rafael Nadal, écarté des courts depuis janvier dernier en raison de sa bles­sure au psoas.

En effet, le taureau de Manacor, qui a été forcé de déclarer forfait pour Roland‐Garros, a aussi expliqué qu’il consi­dé­re­rait la prochaine année comme, proba­ble­ment, la dernière de sa carrière.

Si l’Espagne se qualifie pour les phases finales (qui auront lieu en novembre), Rafa n’a pas écarté la possi­bi­lité de faire son retour à ce moment précis. David Ferrer a égale­ment évoqué cette possi­bi­lité au micro d’Eurosport :

« Peut‐être oui, pour tout ce qu’il peut trans­mettre. Nadal, même s’il n’est pas à 100%, est un joueur très spécial, qui transmet beau­coup et qui est si bon sur le terrain. On peut lui faire confiance pour sa capa­cité à souf­frir et pour son tennis. »