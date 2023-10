Présent à Shanghai à l’oc­ca­sion du Masters 1000, qui a lieu cette saison pour la première fois sur 10 jours, et de passage en confé­rence de presse afin de répondre aux diffé­rentes ques­tions de la presse locale et étran­gère, Andrea Gaudenzi, président de l’ATP depuis 2020, a notam­ment répondu aux critiques de son ancien collègue du circuit, Magnus Norman, très inquiet pour la santé des joueurs suite aux récentes réformes enta­mées par les instances dirigeantes.

« Écoutez, c’est la première année, évidem­ment, que nous traver­sons cette période. Cette année, nous avons amélioré Madrid, Rome et Shanghai, mais Indian Wells et Miami sont déjà des tour­nois de deux semaines, de 10 à 12 jours, depuis une tren­taine d’an­nées, même quand je jouais. Je crois ferme­ment que les joueurs s’y habi­tue­ront. En fin de compte, oui, c’est plus long, mais c’est plus long pour les joueurs qui arrivent à la fin des tour­nois parce que si vous perdez au premier, au deuxième ou au troi­sième tour, en fin de compte, cela reviendra au même nombre de jours. Mais ce que je crois vrai­ment impor­tant, c’est que les joueurs peuvent désor­mais béné­fi­cier d’un jour de repos entre les matchs, ce qui, à long terme, diminue, je pense, les risques de bles­sures. Il est évident qu’ils doivent adapter leur programme et proba­ble­ment prendre quelques pauses supplé­men­taires entre les tour­nois pour passer quelques semaines de plus à la maison parce qu’il y a poten­tiel­le­ment plus de jours sur la route. »