L’ancien joueur de 39 ans, a pris place dans le débat du GOAT au travers d’une inter­view pour Sportskeeda. Lui qui a eu l’occasion d’affronter les 3 joueurs au cours de sa carrière est bien placé pour prendre une posi­tion. Mais pour l’Italien la déci­sion est diffi­cile à prendre, choisir entre la raison et le cœur… :

« Si vous regardez vrai­ment les chiffres, alors vous devez dire Djokovic. Il a remporté le plus grand nombre de Grands Chelem, a remporté tous les Masters 1000, a le plus grand nombre de semaines en numéro 1… Donc, il est diffi­cile de ne pas dire par les chiffres que Djokovic est le meilleur. Cependant, en tant qu’ath­lète, en tant que personne et en général pour la façon dont il implique les gens au tennis, je choi­si­rais Roger Federer pour son style et sa tech­nique, que tout le monde aimait. Je dirais qu’il était le joueur le plus élégant et le plus aimé de la tournée. Et bien sûr, Nadal, avec son esprit combatif et les matchs qu’il a renversés, était incroyable, et les gens l’ont adoré. Mais, comme je l’ai dit, parmi les chiffres, il faut choisir Djokovic. »