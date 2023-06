Après avoir évoqué ce que les gens qui ne suivent pas beau­coup le tennis diront de lui dans 30 ans, Andy Murray, dans une récente inter­view accordée à L’Express, a reconnu qu’il se deman­dait parfois comment il avait faire pour riva­liser avec les membres du Big 3 durant tant d’an­nées, notam­ment avant son opéra­tion de la hanche et sa « nouvelle » carrière.

« Je sais à quel point il est diffi­cile de gagner un tournoi du Grand Chelem, alors pour ces gars‐là (Djokovic, Nadal et Federer), en gagner 23, 22 et 20, c’est ridi­cule. Parfois, je les regarde jouer et je me dis : ‘Wow, je n’ar­rive pas à croire que j’avais l’ha­bi­tude de riva­liser avec eux dans les plus grands matchs des plus grands tournois’. »

Et pour­tant, le Britannique a même fait plus que rivaliser…