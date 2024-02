Comme beau­coup de figures impor­tantes du tennis ces derniers mois, Andy Roddick s’in­quiète de voir l’Arabie Saoudite prendre de plus en plus de place dans le monde du tennis, avec en plus désor­mais un ambas­sa­deur de renom en la personne de Rafael Nadal.

L’Américain a beau­coup discuté de ce sujet dans son podcast ‘Served with Andy Roddick’, prenant notam­ment l’exemple de Daria Kasatkina, et expli­quant égale­ment sa peur de voir l’Arabie Saoudite créer un ‘super circuit’, qui pour­rait signer la fin du circuit ATP.

« Si, d’une manière ou d’une autre, ce super circuit permet à l’Arabie Saoudite d’ab­sorber les quatre tour­nois du Grand Chelem, ils auront tout ce qu’il faut. Les valeurs fonda­men­tales de l’ATP sont ses infra­struc­tures, son histoire, son système de clas­se­ment et sa rela­tion avec les joueurs. Lorsqu’ils auront les tour­nois, qu’ils crée­ront leurs propres clas­se­ments et que les Grands Chelems feront partie de ce nouvel inves­tis­se­ment, je ne pense pas qu’il y aura deux circuits concur­rents : le circuit de l’ATP serait terminé. »