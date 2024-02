Holger Rune n’a jamais hésité à dire ce qu’il pensait, et ce, dès son plus jeune âge.

Alors qu’on appris que le joueur danois et sa mère, Aneke, qui est aussi son agent, avaient fina­le­ment décidé de congé­dier le coach Severin Luthi seule­ment deux mois après son arrivée dans le staff, la maman a récem­ment donné une inter­view au site de l’ATP dans laquelle elle raconte une anec­dote qui en dit long sur le carac­tère de son fils.

Une anec­dote qui s’est déroulée lorsque Holger avait sept ans et qu’il s’en­traî­nait deux fois par semaines dans son club local sous la houlette de Lars Christensen qui deviendra par la suite son mentor jusqu’en 2023.

« Ils ont engagé un autre entraî­neur au club et Holger l’ob­ser­vait. Il y avait beau­coup d’en­fants sur le terrain, deux entraî­neurs (dont Lars) et l’autre était censé s’oc­cuper des plus jeunes. L’idée était que ce nouveau coach prenne en charge tous les petits. Holger est venu me voir et m’a dit : ‘Je ne veux pas de ce type comme entraî­neur’. J’ai répondu : ‘Ce n’est pas à nous de décider, c’est le club qui décide. Tu aimes jouer au tennis, alors si c’est lui, c’est lui. Ce n’est pas ma demande, je ne peux rien y faire’. Et Holger a dit : ‘D’accord, c’est très bien, alors j’ar­rête de jouer’. »