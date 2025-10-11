AccueilATPAprès Federer, la nouvelle idole de Fonseca se nomme Alcaraz : "Carlos...
ATP

Après Federer, la nouvelle idole de Fonseca se nomme Alcaraz : « Carlos est quel­qu’un de vrai­ment abor­dable, Il nous encou­rage beau­coup à croire en nous et à rester motivés pour devenir de meilleurs joueurs »

Jean Muller
Par Jean Muller

Prochainement un match d’ex­hi­bi­tion va être orga­nisé en Floride entre Joao Fonseca et Carlos Alcaraz. Récemment, le jeune espoir brési­lien a dévoilé le rapport parti­cu­lier qu’il entre­te­nait avec l’Espagnol.

« Même une brève conver­sa­tion peut nous permettre d’avoir un échange enri­chis­sant. Cette exhi­bi­tion sera une journée riche en ensei­gne­ments surtout avec un gars comme lui, avec qui j’ai toujours eu une bonne rela­tion. Dès qu’on se croise, on se salue et on discute un peu. C’est quel­qu’un vrai­ment d’abor­dable. Il nous encou­rage beau­coup à croire en nous et à rester motivés pour devenir de meilleurs joueurs. C’est un joueur de tennis qui repré­sente très bien une façon de gérer les choses avec calme, toujours souriant, mais en même temps en se consa­crant plei­ne­ment à son tennis en travaillant dur »

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 09:40

