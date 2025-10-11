Prochainement un match d’exhibition va être organisé en Floride entre Joao Fonseca et Carlos Alcaraz. Récemment, le jeune espoir brésilien a dévoilé le rapport particulier qu’il entretenait avec l’Espagnol.
« Même une brève conversation peut nous permettre d’avoir un échange enrichissant. Cette exhibition sera une journée riche en enseignements surtout avec un gars comme lui, avec qui j’ai toujours eu une bonne relation. Dès qu’on se croise, on se salue et on discute un peu. C’est quelqu’un vraiment d’abordable. Il nous encourage beaucoup à croire en nous et à rester motivés pour devenir de meilleurs joueurs. C’est un joueur de tennis qui représente très bien une façon de gérer les choses avec calme, toujours souriant, mais en même temps en se consacrant pleinement à son tennis en travaillant dur »
