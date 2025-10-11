Zizou Bergs était forcé­ment déçu après sa défaite face à Djokovic. Il est sorti de ce match frustré car il pense qu’il a été trop admi­ratif. Auprès de nos confrères de la RTBF, il a même parlé d’un trop plein de respect.

« Cette rencontre va me faire grandir.Ce n’est pas facile de jouer contre quelqu’un comme lui, j’ai peu d’expérience contre ce genre d’adversaires. J’ai grandi avec Djokovic et je le consi­dère comme une idole. C’est pour­quoi j’ai eu du mal à jouer plei­ne­ment mon jeu. Je dois travailler encore plus dur pour gagner ce genre de matchs à l’avenir. Je pense qu’aujourd’hui, j’ai été un peu trop respec­tueux par moments. »