Zizou Bergs était forcément déçu après sa défaite face à Djokovic. Il est sorti de ce match frustré car il pense qu’il a été trop admiratif. Auprès de nos confrères de la RTBF, il a même parlé d’un trop plein de respect.
« Cette rencontre va me faire grandir.Ce n’est pas facile de jouer contre quelqu’un comme lui, j’ai peu d’expérience contre ce genre d’adversaires. J’ai grandi avec Djokovic et je le considère comme une idole. C’est pourquoi j’ai eu du mal à jouer pleinement mon jeu. Je dois travailler encore plus dur pour gagner ce genre de matchs à l’avenir. Je pense qu’aujourd’hui, j’ai été un peu trop respectueux par moments. »
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 10:12