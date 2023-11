Le hasard fait bien les choses.

Après s’être emparé seul d’un nouveau record en rempor­tant un 7e titre au Masters (soit un de plus que Roger Federer) dimanche, Novak Djokovic entame ce lundi sa 400e semaine à la place de numéro 1 mondial. Son dauphin et rival suisse, est déjà si loin.

Le Serbe pour­rait même bientôt avoir passé deux fois plus de temps sur le trône qu’un certain Rafael Nadal.

Où Novak Djokovic, aujourd’hui âgé de 36 ans, va‐t‐il s’ar­rêter ? Il semble sans limite et il a déjà passé plus de 7 ans et demi au sommet du tennis mondial.

Incroyable.