« Avez‐vous déjà vu Federer ou Nadal se comporter comme Djokovic l’a fait ? », avait critiqué il y a quelques jours Adriano Panatta, vain­queur de Roland‐Garros 1976, qui s’est montré contra­dic­toire lors de la finale du Masters dimanche puis­qu’il a conseillé à Jannik Sinner de faire ce qu’il repro­chait juste­ment au Serbe.

« A la place de Sinner, si Djokovic gagne ce jeu, j’irais faire pipi pour voir si ça casse un peu son rythme », a lâché la légende du tennis italien, consul­tant pour la chaîne de télé­vi­sion natio­nale Rai.

Le commen­ta­teur a alors répondu : « Jannik est un joueur trop correct ».

Panatta / hater cduring the match :

‘Joke’: « If he wins this game, I would go pee, to see if it breaks his rhythm a bit… ».

« He is too correct a player Jannik », replies the Rai commen­tator Fiocchetti.





