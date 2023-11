Battre Novak Djokovic deux fois de suite est déjà extrê­me­ment diffi­cile. Alors en seule­ment quelques jours d’in­ter­valle, la mission était quasi­ment impos­sible pour Jannik Sinner, surclassé en finale du Masters dimanche par le Serbe, après l’avoir battu en poules en début de semaine.

Impressionnée comme tous les fans et obser­va­teurs de tennis, l’an­cienne numéro 1 mondiale Victoria Azarenka a souhaité insisté sur ce point en particulier.

Novak’s ability after a loss to elevate his level of play and deter­mi­na­tion to win no matter what is the most under­rated thing in my opinion I have seen in tennis !

Congratulations on another record brea­king perfor­mance @DjokerNole