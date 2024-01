Alors que certains obser­va­teurs imagi­naient avant le début de saison un possible Grand Chelem calen­daire (ou même doré) pour Novak Djokovic, rendu impos­sible par sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Arnaud Clément mise désor­mais sur une domi­na­tion beau­coup moins nette du Serbe. Extrait de l’in­ter­view de l’an­cien 10e joueur mondial à L’Equipe :

« On se deman­dait toujours qui pouvait battre Djokovic sur dur et sur gazon. Là, un joueur vient de le battre trois fois sur dur. La vision qu’on a de Djokovic est un peu remise en ques­tion. Pour la première fois, à Melbourne, on s’est dit qu’il faisait quand même un peu plus son âge (36 ans). C’est clair et net que deux ou trois gars peuvent lui barrer la route sur les tour­nois du Grand Chelem. Parce qu’ils sont capables de le tenir dans les moments impor­tants. Bien sûr que Djoko est capable de remettre les choses au clair. Mais, si on fait une photo fin 2023‐début 2024, Sinner l’a battu dans des matches qui comptent vrai­ment, que ce soit en Coupe Davis ou à Melbourne. Maintenant qu’il l’a battu sur le format des cinq sets, il sait qu’il peut le refaire. »