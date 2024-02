Interrogé par nos confères de L’Équipe à la suite de la victoire de Jannik Sinner à l’Open d’Australie, Arnaud Clément, qui n’a pas épargné Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas, s’est égale­ment montré assez dur avec Andrey Rublev.

Selon lui, le Russe n’a pas montré de réels progrès dans son jeu ces derniers mois, contrai­re­ment à Sinner.

« Il y a un top 4 et il est large­ment au‐dessus du reste du monde. Mais c’est logique quand on voit les progrès et le tennis pratiqué. Je vais prendre l’exemple d’Andrey Rublev, qui est 5e mondial. On sait à quel point il est fort sur sa ligne de fond de court, mais son tennis n’a subi stric­te­ment aucune évolu­tion. Il a toujours les mêmes lacunes : son service, le fait qu’il ne vienne quasi­ment jamais au filet, où il peut être maladroit… Rien à voir avec Sinner. »