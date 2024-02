Alexander Bublik revient de loin.

Mené et malmené pendant une grande partie de son match face à Denis Shapovalov, ce mercredi en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Montpellier, le tenant du titre a réussi à sauver trois balles de match et fina­le­ment s’im­poser en trois manches et 2h30 de jeu : 1–6, 7–6(12), 6–3.

Interrogé sur le court après cette victoire étri­quée, le Kazakh a d’abord tenu à insister sur son début de match tota­le­ment raté avant d’en­voyer un message au public tricolore.

« Denis est un ancien joueur du Top 10 qui revient de bles­sure. Le jouer a été un désastre dans les deux premiers sets. Mais j’ai eu de la réus­site à la fin. J’ai saisi ma chance et je suis vrai­ment heureux d’avoir gagné devant ce public. La France est ma deuxième maison », a lancé le 27e joueur mondial devant un stade forcé­ment conquis.