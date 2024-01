Longuement inter­rogé par L’Équipe Magazine quelques jours avant ses débuts sur l’Open d’Australie où il affron­tera Jiri Vesely au premier tour ce mardi, Arthur Fils, après avoir révélé comment il était parvenu à jongler entre les études et le tennis, lui qui a obtenu la mention très bien au bac, a cette fois évoqué l’at­tente popu­laire et média­tique autour de lui.

« Franchement, non. Si, à la fin d’un match, on m’in­sulte ou si les médias me critiquent, je l’en­tends, je le vois, mais ça va rester cinq minutes dans ma tête. Je m’en fiche, il y a plus impor­tant. Si je peux faire briller le tennis fran­çais, je prends avec grand plaisir ! Mais c’est un sport compliqué donc si, en plus, tu te mets dans la tête que tu dois être celui qui fera de nouveau briller un pays, ça peut être un poids. Moi, je vais être critiqué, c’est sûr et certain. Même Gaël, Richard et Jo (Tsonga) l’ont été, ce que je n’ai jamais trop compris. Mais ça ne me fait pas peur. C’est le jeu. Tu gagnes, tout le monde est content. Tu perds, tu es critiqué. Si tu es critiqué, c’est aussi parce qu’il y a des gens qui placent beau­coup d’es­poir en toi. Ils sont déçus, ce n’est pas personnel. »