Novak Djokovic n’aura pas eu le premier tour rapide et effi­cace auquel tout le monde s’at­ten­dait après avoir vu son tirage : Dino Prizmic, 18 ans, 178e et sans expé­rience en Grand Chelem.

Le Serbe s’en est sorti en quatre manches (6–2, 6–7(5), 6–3, 6–4) après un âpre combat de tout juste quatre heures, face à un adver­saire bluffant.

L’homme aux 24 Grand Chelem n’a pas oublié de compli­menter comme il se doit Dino Prizmic lors de sa confé­rence de presse.

« J’ai entendu dire qu’il aimait me regarder quand il était petit. Je veux dire qu’il a une défense incroyable, surtout du côté du revers. Il a un jeu très complet. Bien sûr, il peut améliorer tous les coups du jeu. Pour un jeune de 18 ans, je pense que ce qui m’im­pres­sionne le plus, c’est son physique. Ses jambes sont telle­ment fortes et solides. Et aussi par sa menta­lité. Il s’est présenté sur le terrain non pas avec l’envie de jouer un bon set ou de profiter de l’ex­pé­rience, mais plutôt avec l’envie de gagner. Bravo à lui. C’était impressionnant. »

Après une telle pres­ta­tion, peu de doutes sur le fait que Dino Prizmic sera un des jeunes joueurs à suivre de près cette année.