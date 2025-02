Si Tommy Paul et Casper Ruud ont déclaré forfait avant les huitièmes de finale de l’ATP 500 d’Acapulco, Holger Rune s’est présenté sur le court mais a été contraint d’aban­donner au bout de trois jeux face à Brandon Nakashima (0−3, ab.).

Furious and so sad at the same time. Had a food poiso­ning and was unable to play today. One of my favo­rite places is Mexico and I love this tour­na­ment @AbiertoTelcel . Absolutely not the way I wanted it to end