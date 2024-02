Depuis Acapulco où il a battu Michael Mmoh (6−2, 6–3) et Aleksandar Kovacevic (7−6, 6–2), Holger Rune s’est exprimé avec beau­coup de confiance dans des propos rapportés par le média mexi­cain Excelsior.

« Je sens que mon corps est prêt à faire tout ce que je peux pour bien jouer. Je sais que je suis capable de battre tout le monde cette année, mais je sais aussi que les choses ne se font pas toutes seules, il faut que je joue extrê­me­ment bien, je vais essayer de rester dans le moment présent et de rester concentré. Pour l’ins­tant, je ne pense pas à la finale, je pense à mon prochain tour et à ce que je peux faire pour mieux jouer, pour garder le moral et quand les grands matches arri­ve­ront, je serai dans les meilleures condi­tions possibles pour battre n’im­porte qui. »