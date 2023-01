Après sa victoire auto­ri­taire face à son compa­triote Karen Khachanov en quarts de finale au tournoi d’Adélaïde (6−3, 6–3), Daniil Medvedev a parlé de ses confron­ta­tions face au Big 3 en expri­mant un regret concer­nant Roger Federer.

« Jouer contre Rafa et Novak est un privi­lège. Je suis déçu car lorsque j’ai commencé à donner le meilleur de moi‐même et que je suis entré dans le top 10, je n’ai pas pu rejouer contre Federer et j’ai perdu trois fois contre lui. J’ai encore l’oc­ca­sion de jouer contre Rafa et Novak, et chaque fois que j’ai cette oppor­tu­nité, je veux gagner. Je veux essayer de donner le meilleur de moi‐même. J’ai eu des défaites diffi­ciles contre les deux, mais le seul Grand Chelem que j’ai gagné était contre Novak, et c’était génial. Je suis heureux de jouer contre eux », a déclaré le Russe qui pour­rait retrouver Novak Djokovic en demies.