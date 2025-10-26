Lors de la cérémonie de remise des prix après sa défaite en finale de l’ATP 500 de Bâle (6−3, 6–4), Alejandro Davidovich Fokina a adressé des mots très forts au jeune phénomène brésilien de 19 ans, João Fonseca.
Alejandro Davidovich Fokina after losing to João Fonseca in Basel final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 26, 2025
“You played unbelievable tennis today. You are the person of this sport. You have a bright future for sure. You’re gonna be the next Nole to beat Carlos and Jannik for sure.” ❤️ pic.twitter.com/UcxLaEKOHS
« Tu as joué un tennis incroyable aujourd’hui. Tu es l’incarnation même de ce sport. Tu as sans aucun doute un brillant avenir devant toi. Tu seras certainement le prochain Nole à battre Carlos et Jannik, c’est sûr », a déclaré l’Espagnol de 26 ans, toujours en quête d’un premier titre en carrière après cette cinquième finale perdue.
