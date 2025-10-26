AccueilATPATP - BâleDavidovich Fokina à Joao Fonseca, qui l'a battu en finale : "Tu...
Davidovich Fokina à Joao Fonseca, qui l’a battu en finale : « Tu seras le prochain Djokovic, à battre Alcaraz et Sinner »

Baptiste Mulatier

Lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite en finale de l’ATP 500 de Bâle (6−3, 6–4), Alejandro Davidovich Fokina a adressé des mots très forts au jeune phéno­mène brési­lien de 19 ans, João Fonseca.

« Tu as joué un tennis incroyable aujourd’hui. Tu es l’in­car­na­tion même de ce sport. Tu as sans aucun doute un brillant avenir devant toi. Tu seras certai­ne­ment le prochain Nole à battre Carlos et Jannik, c’est sûr », a déclaré l’Espagnol de 26 ans, toujours en quête d’un premier titre en carrière après cette cinquième finale perdue. 

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 19:08

