Lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite en finale de l’ATP 500 de Bâle (6−3, 6–4), Alejandro Davidovich Fokina a adressé des mots très forts au jeune phéno­mène brési­lien de 19 ans, João Fonseca.

Alejandro Davidovich Fokina after losing to João Fonseca in Basel final



“You played unbe­lie­vable tennis today. You are the person of this sport. You have a bright future for sure. You’re gonna be the next Nole to beat Carlos and Jannik for sure.” ❤️ pic.twitter.com/UcxLaEKOHS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 26, 2025

« Tu as joué un tennis incroyable aujourd’hui. Tu es l’in­car­na­tion même de ce sport. Tu as sans aucun doute un brillant avenir devant toi. Tu seras certai­ne­ment le prochain Nole à battre Carlos et Jannik, c’est sûr », a déclaré l’Espagnol de 26 ans, toujours en quête d’un premier titre en carrière après cette cinquième finale perdue.