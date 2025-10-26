AccueilATPATP - Rolex Paris MastersAlcaraz à un journaliste : "Vous me mettez dans l'embarras. Pour être...
ATP - Rolex Paris Masters

Alcaraz à un jour­na­liste : « Vous me mettez dans l’embarras. Pour être honnête, je ne sais pas »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Trois derniers tour­nois attendent Carlos Alcaraz en 2025 : le Masters 1000 de Paris (27 octobre au 2 novembre), le Masters à Turin (9 au 16 novembre) et la Coupe Davis à Bologne (17 au 23 novembre). 

Interrogé en confé­rence de presse à Paris sur celui qu’il rêve­rait de remporter s’il ne devait en choisir qu’un, l’Espagnol a hésité. 

« Si je devais choisir entre ces trois tour­nois, vous me mettez dans l’embarras (sourire). Pour être honnête, je ne sais pas. Ce sont trois grands tour­nois qui m’at­tendent. Turin est très impor­tant pour moi, mais évidem­ment, la Coupe Davis, où je joue avec mes coéqui­piers pour mon pays, est vrai­ment spéciale. »

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 19:52

