Trois derniers tournois attendent Carlos Alcaraz en 2025 : le Masters 1000 de Paris (27 octobre au 2 novembre), le Masters à Turin (9 au 16 novembre) et la Coupe Davis à Bologne (17 au 23 novembre).
Interrogé en conférence de presse à Paris sur celui qu’il rêverait de remporter s’il ne devait en choisir qu’un, l’Espagnol a hésité.
« Si je devais choisir entre ces trois tournois, vous me mettez dans l’embarras (sourire). Pour être honnête, je ne sais pas. Ce sont trois grands tournois qui m’attendent. Turin est très important pour moi, mais évidemment, la Coupe Davis, où je joue avec mes coéquipiers pour mon pays, est vraiment spéciale. »
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 19:52